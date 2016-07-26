東京奧運｜張家朗開Live提陳約臨 公開7大擇偶條件

香港男劍神張家朗贏奧運金牌後，人氣急升。前晚，他與隊友張小倫、吳諾弘，以及有「花美男」之稱的港隊成員崔浩然在IG開live， 吸引逾1.8萬人收看。

直播中有人重提陳約臨事件，張家朗起初避談：「唔好講啦。」但張小倫即支持：「Kelly其實好好人，嗰幾日都有搵我哋做訪問，佢都係興奮啫，真係好好人，我之後都有send message同佢講好小事。」張家朗之後亦點頭認同：「我都覺得都唔係咩大事。」

其後，被指已與前香港單車運動員馬詠茹分手的張家朗，有網民問到他的感情狀況，張小倫即代答：「佢依家單身，冇女朋友﹗」張家朗亦親認目前單身。吳諾弘即起哄，更大爆隊友的擇偶條件： 「要高、要乖、對佢好、要孝順、對佢父母好。」大師兄再接力：「仲有一定要唔好煩佢囉﹗同埋要好支持佢﹗」張家朗笑應：「你講晒全隊人要嘅條件喎﹗」直播接近一小時，笑到十足。