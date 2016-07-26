東京奧運｜感謝球衣供應商 伍家朗引李靜金句安慰自己

港隊羽毛球代表伍家朗在奧運期間被民建聯成員、培僑中學教師穆家駿譴責，事件持續發酵，直到伍家朗於分組賽止步，球衣風球才暫告一段落。不少網民心痛伍家朗無辜捲入政治風波，但對方以樂觀心情面對，值得大家學習。

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今日他在社交平台打下長文，稱「今屆打出嚟既成績都係未如理想，但絕對係一次好特別既奧運體驗。」並向家人、教練及球衣供應商逐一致謝。他更引用李靜教練的金句說︰「波係一場一場打既，飯係一啖一啖食既。」表示自己下一個目標未必是巴黎奧運，而是做好中間的比賽同訓練。

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對於被捲入今次球衣風波的羽總及各球衣供應商，他寫道︰「多謝奧委會喺奧運期間一直做我地既back up，等我地運動員煩少好多比賽外既瑣碎事; 多謝羽總，喺我由細到大不論比賽贏輸都會鼓勵我，一直俾機會我刷新自己最好既成績……多謝Panasonic頒發獎學金資助我買裝備備戰奧運，多謝Lululemon同Fila喺出發前仗義相助送出我比賽既衫褲;多謝前贊助商Yonex，儘管而家我地並冇合作關係，但係喺賽區仍然願意喺有限既資源同時間之下幫我趕印區旗，令我可以盡快收拾心情比賽……」

最後他特別感謝支持他的人︰「如果冇支持者撐我，我都未必捱到職業生涯既哩一日。因為有你地，我遇到低谷時更加有決心要起番身，我最想令大家替我開心，而唔係替我唔抵。」

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