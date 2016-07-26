東京奧運｜撐劉慕裳拎銅牌 杜汶澤想跑入森林打套路

香港代表劉慕裳(Grace)出戰女子空手道個人形項目，今早成功晉身銅牌戰！Grace曾經客串杜汶澤自編自導自演的電影《空手道》，日前阿澤提到自己原本到日本觀看賽事，表示作為一個空手道人，興奮莫名，但因疫情只能透過電視支持Grace，呼籲大家為她打氣。Grace亦都轉載他的帖文，寫道︰「多謝杜演。」

及至今日，阿澤已經較好鬧鐘看Grace的比賽，他拍下畫面說︰「呢個馬，真係世界級！A組排名第二、僅次於世界冠軍西班牙選手。今晚！銅牌賽！」之後他上載手持繡有自己名字的黑帶，留言說︰「看完香港選手劉慕裳作賽，燃起我心中一團火，正想換套道袍走進森林打一套套路，才發覺，衣服沒帶來臺灣…….好！吃個燒餅油條再回去睡覺！晚上6:30，看慕裳爭奬牌！」其後他得知黃耀明涉選舉舞弊案，明哥自簽守行為18個月後，再一次提提大家要「睇劉慕裳攞銅牌！」看來阿澤對Grace寄予厚望。