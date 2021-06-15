東京奧運｜有線邀張學友開金口唱主題曲 憑歌為中港運動員打氣

香港多間電視台密鑼緊鼓準備不同節目，迎接下月揭幕的「2020東京 奧運會」。有線早前宣布邀得「歌神」張學友， 獨家主唱2020東京奥運主題曲《堅持的意義》， 冀為香港運動員打氣，為港增光。為隆重其事，有線電視、香港開電視、香港國際財經台在尖沙咀舉行「2020東京奧運」主題曲 張學友《堅持的意義》首播會，邀請一眾管理層與傳媒友好率先欣賞主題曲MV。 席上更播放張學友獨家訪問片段， 分享為是次奧運灌錄主題曲的感受。

學友在訪問中透露：「 首先我很想為運動員打氣，剛好有線聯絡我， 所以我覺得非常有緣分，希望在這個時候可以為運動員打氣。」 學友亦表示由於今屆奧運非常特別，運動員心理質素很重要，更謂： 「運動員應該如何去準備呢？直至這一分鐘仍不知(奧運)做到與否 ，你都要用堅持的態度去面對賽事。」 因此學友很希望以歌聲為運動員打打氣， 並親向中國隊及香港隊運動員打氣，爭取佳績，為中國人爭一口氣。問到他的新動向，學友直言在疫情下工作未有新計劃， 也很想唱首歌為中國及香港運動員打氣，便獻唱這首主題曲， 笑言也是他的最新動向。

學友繼2015年主唱電影《赤道》主題曲《赤色壯舉》 之後，相隔6年獻唱粵語歌。 《堅持的意義》邀得郭偉亮擔任歌曲監製及作曲，林若寧填詞，並由張子堅負責編曲。有線寬頻通訊有限公司財務總裁郭子健認被問到是否以天價酬勞打動學友？ 郭子健說是商業秘密，強調不是錢的問題，是雙方理念相同。