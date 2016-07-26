東京奧運｜校友劉慕裳奪銅牌有望做業主 網民促林大輝勿走數

劉慕裳與張家朗同是林大輝中學校友，如今劉慕裳再為港隊奪得銅牌，不少網民在網上召喚林大輝，留言著他要兌現承諾，不要走數。

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林大輝數年前表示若有學生在奧運奪得獎輩牌，便會包他們做業主。早前張家朗奪得金牌，當時他表示會透過林大輝慈善基金資助張家朗做業主，更笑言︰「點會送層樓，梗係俾錢佢自己揀。」換言之，張家朗可以獲得林大輝基金中獲得250萬。當時不少網民認為林大輝有走數之嫌，而林大輝就否認走數，他認為大家不應用這個負面字眼，又指林大輝中學一直支持學生做全職運動員，一直採用獎金制度，向在奧運、亞運、世錦賽獲獎牌的學生派獎金。

林大輝中學於晚上發放新聞稿，稱今次「雙喜臨門」，校董會和全校師生都感到萬分自豪。新聞稿稱兩位校友對目標的不懈追求，在賽場上的拼搏、堅毅、堅定和自信，是年青人的好榜樣，他們的成就亦肯定了本校的辦學理念和抱負。

另外，內文又提到2017年設立「林大輝中學傑出運動員獎勵計劃」，獎勵在大型運動會獲得獎牌的學生及校友，表揚他們在運動訓練和比賽付出的努力，以及對香港體壇的貢獻，其獎金為香港體育學院獎勵計劃中每項獎金的50%。按照現有的香港體育學院獎勵計劃，銅牌得主可獲125萬港元，林大輝基金便要發放62.5萬港元給劉慕裳。

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