東京奧運｜李靜教練訪問金句集合︰最緊要多謝我自己

香港3名乒乓港隊代表李皓晴、蘇慧音及杜凱琹在奧運奪得香港史上第二面乒乓獎牌，全民的焦點除了放在這3名女將外，當然離不開李靜教練。由於李靜早前憑住一句「X！你企喺中間喇。」成為網上紅人，加上他不停爆出金句，大家都好期待李靜在賽事如何教路及訪問金句。李靜果然不負眾望，再有金句爆出！

相關新聞︰

港女乒團冀家長讓子女追夢 教練李靜稱比自己當年奪牌更有高興

洪永城拍下李靜教練向蘇慧音的訓話畫面︰「Keep住呢個勢、Keep住呢個勢、你打得好㗎，你打得好㗎。#李教練講嘢會唔會快得滯，有啲似rap出嚟。」李靜在賽後接受訪問時屢爆金句︰「(心情)比我自己拎更加高興、更加激動，呢次比賽佢哋真係盡心盡力，非常好表現，多謝一啲運氣，好多謝香港市民對我哋支持，亦好感激中國國家隊同我哋訓練，先有今日成績。當然多謝嘅人都好多，香港乒總、香港體院，但最緊要多謝我自己，因為我自己嘅付出更加多。」

問到有甚麼說話跟三位女將就，李靜說︰「等佢哋開心完先講，依家講佢哋都聽唔入！(今次變陣你點睇？)奇兵出奇蹟！蘇慧音面對兩名德國選手都贏得好精彩，兵行險著啦！今日要盛讚蘇慧音，一個人獨取2分，為團隊打下基礎！呢次奧運會完結，交到一個好滿意答覆俾大家，希望接落嚟嘅比賽會有更多獎牌。獎牌多多益善，奧運獎牌得一、兩塊，但在我心目中就有三塊，因為團體賽係打3個人。」

相關新聞︰

港女乒團反勝德國3:1 再奪一面銅牌

林鄭祝賀港女乒團摘銅 行會非官守議員祝賀

談到「奇兵」表現，李靜說︰「佢哋膽生毛，亂咁嚟，冇諗過佢一個搞掂。過去蘇慧音對陣呢兩名球手未贏過，今日就大勝，或者係對方大意，但呢個係奧運，波係圓嘅，戰果好難講。」當再問到有沒有金句勉勵下香港人，他續說︰「『金句』就不敢當，都係接地氣，但所有事並不是『齋諗』，要付出，付諸行動最實際。」