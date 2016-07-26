東京奧運｜港花劍代表吳諾弘童星出身 獲郭可盈、廖碧兒打氣

張家朗為香港奪得史上第二面金，今日他以香港花劍隊成員身份出戰團隊賽，其中今年新加入的成員吳諾弘(Lawrence)在對戰俄羅斯奧委會時，頂替受傷的張小倫出戰，多次衝擊對手，令原先落後的港隊追近比數。年僅21歲的Lawrence是童身出身，曾與不少藝人包括郭可盈、廖碧兒(Bernice)、陶大宇、黃智賢、蔡少芬、陳瀅等合作。Lawrence自3至4歲開始做童星，小學就讀以劍擊聞名的啟基學校，小二因劍擊服有型而開始學劍，小三開始參加學界賽事，小四至小六曾3度蟬聯全港小學學界個人花劍冠軍，並曾獲得傑出運動員獎。他升讀名校拔萃男書院，讀到中五時，有感運動員生涯有限，向父母提出休學投身成為全職運動員。

郭可盈和Bernice先後在社交平台上載與童年Lawrence拍劇時的合照，為他今日出戰的賽事打氣，郭可盈更是兩度出po，她昨晚留言表示，「還記得拍攝酒店風雲、生日會、公開活動⋯⋯等的點點滴滴，你還是一個很可愛乖巧的小男孩，現在已長大了，更為香港隊花劍團隊出賽東京奧運好叻仔呀！」她更呼籲觀眾今日準時觀賽。

今日比賽途中，她再次直擊「報道」，上載Lawrence比賽時的照片，大讚他表現出色，「Lawrence鬥志高昂、非常勇猛、爆炸力強、靈敏度高、勁有火有Heart，全場高潮，很有Style，為港隊力爭7分，港隊好嘢！在奧運場上留下超精彩的印記！」

曾與Lawrence合作的Bernice昨晚上載與Lawrence拍劇時的合照，以英文留言為他打氣，「加油，我們所有人在這裡為你加油！享受過程，無論結果如何，你能走到這一步，已是香港一個了不起的榜樣！支持支持，十卜十卜！」