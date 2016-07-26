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東京奧運｜無綫再爆採訪災難 坤哥周奕瑋無厘頭截停洪詠甄被轟
1 小時前
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東京奧運｜無綫再爆採訪災難 坤哥周奕瑋無厘頭截停洪詠甄被轟
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無綫派出4位藝人到東京採訪奧運。吳業坤與周奕瑋的採訪以輕鬆為主，主力報道奧運周邊。

無綫派出4位藝人到東京採訪奧運盛事，包括方力申、陳約臨、吳業坤與周奕瑋。其中吳業坤與周奕瑋就提早到當地拍攝《東京五輪直送》。早前陳約臨示愛式訪問張家朗，被轟欠尊業，而今次吳業坤與周奕瑋於東奧採訪區成功截停划艇選手洪詠甄，但二人的表現非常無厘頭，於是再次被網民炮轟失禮，對洪詠甄欠尊重。

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片段見到周奕瑋截停洪詠甄。
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坤哥沒有問題問洪詠甄，於是著她離開。

當日周奕瑋採訪區截停洪詠甄，表示想跟她做10秒訪問，之後著身旁的坤哥發問，但坤哥竟說︰「冇呀！你走啦！你走啦！」正當對方離開之際，周奕瑋問洪詠甄︰「佢想問你鍾意方力申啲歌多啲定佢啲歌多啲？」對方尷尬表示沒有聽中文歌，之後笑著離開。坤哥隨即對住鏡頭說︰「依家你咪得到呢個答案囉！你想我點？我想搵窿捐都搵唔到！」

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周奕瑋隨即問洪詠甄喜歡方力申還是坤哥的歌多一點。
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洪詠甄在鏡頭思索了兩秒。
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之後笑著說沒有聽中文歌。

雖然這個訪問安排在《東京五輪直送》第14集播放，原意想輕鬆搞笑為主，但有很多網民唔buy，認為他們好像把洪詠甄「呼之則來，揮之則去。」

 

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坤哥表示尷尬。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/東京奧運｜無綫再爆採訪災難-坤哥周奕瑋無厘頭截停洪詠甄被轟-278546
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