東京奧運｜網民倡劉慕裳拍《打天下2》歐錦棠︰恐怕請唔起

全港首部以空手道為題材的劇集《打天下》由歐錦棠監製、主演、編審及擔任動作指導。所有動作場面全由演員親身上陣，先後有倉田保昭、K-1世界拳王魔裟斗等高手出場，參與拍攝的有MIRROR副隊長Anson Kong、談善言、文頌嫻等。

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今日劉慕裳成功在女子空手道個人形項目贏得銅牌，有網民到歐錦棠的facebook專頁留言說︰「如果有打天下2 搵佢客串下」、「棠哥，幾時開拍打天下2吖，莊惠馬剛正莫可麗故事未完喎」，歐錦棠表示︰「恐怕請佢唔起⋯⋯⋯⋯」並直言「劇本有晒，人腳有晒，我冇錢」他透露見到對方勝出一刻喊了出來，對於今次空手道或是奧運史上唯一一次項目，他認為「永留青史。」

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歐錦棠本身是國際空手道「正道塾」的武術顧問，早年有網民找到他十多年前參與空手道比賽的片段，他更成功擊倒外國選手。他接受訪問稱07年那場比賽就引以為傲，因當時他已經四十多歲，面對住廿多歲的對手，加上久未應戰，飽受心理壓力。