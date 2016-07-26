東京奧運｜與鄧俊文現身ViuTV 謝影雪如願見MIRROR

香港羽毛球混雙代表謝影雪和鄧俊文日前已經完成隔離，謝影雪在IG分享與鄧俊文的合照，相中見到二人穿著ViuTV的奧運衣服，原來ViuTV邀請他們與MIRROR及ERROR等主持奧運閉幕禮節目，令身為「鏡粉」的謝影雪在開騷前，急不及待分享照片。

ViuTV的《奧運有得揀》請來MIRROR及ERROR及過去多日有份參與評述的嘉賓現身節目，MIRROR及ERROR兩隊不時在主持及嘉賓身後整古造怪，擺出不少搞笑表情。其後謝影雪和鄧俊文現身，「鏡粉」謝影雪因為見慣大場面，所以忍住興奮心情與MIRROR的傾談。其中Keyman問到他們若要選擇跟MIRROR其中一員親近，謝影雪頓時怕羞說到「小朋友先做選擇！」俊文就二話不說跟AK親近，而謝影雪在旁笑到合不攏咀。

之後被問到是否跟MIRROR較量羽毛球會讓賽時，謝影雪溫柔答道︰「無問題！」Lokman隨即表示隊員很多都是球類高手，現向他們下戰書，邀請他們到《力圖打排球》現身較量。謝影雪隨即問道︰「乜我哋打排球咩？」Lokman就指節目有不同球類，到時會跟他們比賽其中一樣。換言之，謝影雪和鄧俊文用右手跟MIRROR打羽毛球指日可待。