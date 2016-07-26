東京奧運｜花癡式採訪張家朗 陳約臨喊住再道歉

陳約臨今日到電視城出席《2020東京奧運會》慶功宴，這亦是她在採訪張家朗之後，首次現身。張家朗在東京奧運為港奪得首面金牌，陳約臨花癡式採訪張家朗備受批評，她在活動上就此事連番道歉，最後更忍不住哭了出來。

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陳約臨表示事件發生之後與回港期間都作自我反省，她說︰「再一次講對唔住，無論日本、香港嘅同事都為今次奧運付出好多，對自己嘅行為帶嚟嘅影響，真係好對唔住！」並指私下曾向張家朗發訊息道歉，對方表示明白她的感受，亦原諒了她的不成熟行為。

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提到她曾一度拒認錯，問到是否因為公司壓力才道歉，她表示當時情緒仍很高漲才有這樣的回應，為此感到不好意思。她表示當時公司立即跟她聯絡，多謝公司的關心及鼓勵。陳約臨隨後忍不住喊了出來說︰「多謝公司、同事嘅包容，每一個留言我都有睇，今次件事令我成長，汲取教訓之後，日後會做得更好。」

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