東京奧運｜被中台網民炮轟 魏如萱發長文反擊後刪Fb及IG帳號

繼台灣藝人徐熙娣(小S)因「國手」兩字惹怒內地網友，被指控支持台獨後，台灣金曲歌后魏如萱近日亦因在社交網發文支持台灣選手而遭內地網民炮轟。

日前魏如萱在fb發長文表示：「不能想說什麼就說什麼，我真的不喜歡這樣……這幾天陸續收到來自大陸網友罵我的一些私信和留言，突然有點不知所措，我不知道該怎麼反應，沒有人喜歡被罵，而且我沒有厲害到面對這些話可以沒有感覺。」而公司擔心她、想保護她，建議她不要再PO奧運相關的文，她說：「我就生氣了，因為生氣，我就刪掉所有奧運文。」

罵台灣網民後道歉

結果魏如萱因此繼續被罵，台灣網民及她的歌迷都鬧爆她刪文等於不愛台灣，她接著說：「那些覺得我刪文就表示我不愛台灣的台灣人，我也很想罵你們；自稱是歌迷的人說對我很失望，再也不想聽我的歌，好，你們走，你們讓我更失望，那些來笑我的人，來質疑我的人，我還傻傻以為自己人可以理解自己人的苦衷，而且我是生公司的氣才刪文的，怎麼歪成這樣了。」

最後魏如萱坦言需要忍耐，但還是忍不住，連番道歉：「對不起公司，對不起你們，對不起自己」該貼文僅發表40多分鐘，已立即刪除。

魏如萱在社交網公開怪責歌迷的行為同樣惹來批評，如今兩岸不討好，其經理人說她需要時間消化。但昨午(6日) ，她將整個Facebook以及IG帳號都徹底刪掉了。

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