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東京奧運｜陳約臨採訪張家朗表現捱轟 伍家謙︰我會如何做這個訪問？
15 小時前
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東京奧運｜陳約臨採訪張家朗表現捱轟 伍家謙︰我會如何做這個訪問？
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伍家謙是非常有經驗的體育主持。

「少年劍神」張家朗在奧運奪得金牌，無綫代表陳約臨因為太過興奮，在採訪時直呼「我好鍾意你！」、「我直頭喺觀眾席流淚」更表示要代表觀眾送出飛吻，不少人批評陳約臨表現欠專業，認為她有失記者身分。陶傑在電台節目認為她「發花癲」︰「新聞工作者，任何時候都要記住自己客觀、中立、超然操守，唔好失態！」前有線主播張寶華在社交平台也不禁說道︰「好心唔好咁失禮！」

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陳約臨的表現，令不少人批評她欠缺尊業。
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不少人在伍家謙的IG留言︰「如果你喺現場就好」

前無綫體育主播伍家謙亦對陳約臨的採訪表現有感而發，在社交平台分享他過去採訪奧運的經歷及辛酸史。他表示今次港府宣布五台聯播奧運之後，超過一間電視台與他聯絡，當中有希望他赴東京採訪，他坦言因為小朋友關係，決定留港，用另一身份參與東京奧運。伍家謙說︰「其他事情我不敢說，但談到做體育，我還是對自己有點信心的，希望大家支持；記者蟲咬，有時會想，如果家朗奪金時我在現場，我又會如何做這個訪問？」不少網民認為「如果你喺現場就好」、「情願你去囉！」

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伍家謙由96年亞特蘭大奧運開始，直至12年才覺得自己真的「做過奧運」，可見經驗是要累積。
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伍家謙多次在前線採訪得獎運動員。

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伍家謙在IG大談過去歷年關於奧運的經歷。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/東京奧運｜陳約臨採訪張家朗表現捱轟-伍家謙︰我會如何做這個訪問？-277627
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