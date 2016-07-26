東京奧運｜陳約臨採訪張家朗表現捱轟 伍家謙︰我會如何做這個訪問？

「少年劍神」張家朗在奧運奪得金牌，無綫代表陳約臨因為太過興奮，在採訪時直呼「我好鍾意你！」、「我直頭喺觀眾席流淚」更表示要代表觀眾送出飛吻，不少人批評陳約臨表現欠專業，認為她有失記者身分。陶傑在電台節目認為她「發花癲」︰「新聞工作者，任何時候都要記住自己客觀、中立、超然操守，唔好失態！」前有線主播張寶華在社交平台也不禁說道︰「好心唔好咁失禮！」

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前無綫體育主播伍家謙亦對陳約臨的採訪表現有感而發，在社交平台分享他過去採訪奧運的經歷及辛酸史。他表示今次港府宣布五台聯播奧運之後，有超過一間電視台與他聯絡，當中有希望他赴東京採訪，他坦言因為小朋友關係，決定留港，用另一身份參與東京奧運。伍家謙說︰「其他事情我不敢說，但談到做體育，我還是對自己有點信心的，希望大家支持；記者蟲咬，有時會想，如果家朗奪金時我在現場，我又會如何做這個訪問？」不少網民認為「如果你喺現場就好」、「情願你去囉！」

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