東京奧運｜陳約臨親筆信向張家朗致歉︰ 對自己不成熟欠專業的表現深感懊悔

無綫派出陳約臨採訪奪得金牌的張家朗，惟她的「示愛式」採訪震驚港人，不少人批評她的表現欠缺尊業，有失記者身份。事隔一日，她在IG上載親筆信向張家朗、觀眾等道歉。

陳約臨的道歉信內容如下：「對於昨晚在東京奧運香港選手張家朗先生贏得歷史性金牌的一刻，我當下與香港市民的心情一樣，實在很激動和興奮，以致作出了不恰當的發問，亦作出了失儀的舉動，影響了大家的觀賞感受，對於自己的不成熟和欠專業的表現，深感懊悔。



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我在此謹向所有受影響人士及單位、觀眾朋友、張家朗先生及公司TVB致以最深切的道歉。希望大家再給予我機會，原諒我今次的失誤。感謝各方給我寶貴的意見，提點與教導，我會銘記於心，努力好好學習，不再令大家失望，做一位專業主持，回饋觀眾和公司。」最後她又呼籲大家繼續支持香港隊及香港優秀運動員，繼續為港爭光。

雖然陳約臨的道歉仍未平息網民的憤怒，但亦有人認為她親手寫道歉信可見到她誠意十足，應給予機會。

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