東京奧運｜ViuTV派MIRROR騷肌鄧麗欣領軍打排球 迎戰TVB

東京奧運會將於7月23日開幕，TVB動員逾百藝員參與《明星運動會》，並派泳兒與JW率15位《聲夢傳奇》學員唱主題曲《奪金》，ViuTV亦不敢怠慢，除了有MIRROR唱奧運主題曲，更會推出全新系列節目迎戰，由「家瑜」教練鄧麗欣與「黃金Sir」陳宇琛率領MIRROR和ERROR打排球，兩隊人氣組合更會齊齊落水玩遊戲，鏡粉們屆時可坐定定睇鏡仔騷肌。不過，重頭節目於8月底至9月初播出，似乎是面對是正面對撼TVB。

《夏日有團伙》系列以音樂、綜藝節目為主，由本月18日播映的《擊戰一場》打頭陣，打鼓真人騷《撃戰》的李健宏(KB)、MIRROR成員Anson Kong 和余思逸(Yoshi) 原班人馬擔任主持，9位《擊戰》女鼓手將與樂隊Dear Jane、ONE PROMISE、KOLOR及陳蕾等一同Rock爆舞台。至於8月28日的《力圖打排球》則由教練「家瑜」Stephy率領《男排女將》的「力圖隊」，迎戰「黃金Sir」陳宇琛率領的「ERROR隊」，以一場實戰球賽比試球技。而壓軸於9月4日播出的有小儀、MIRROR成員Edan(呂爵安)與Dixon(王奕晨)主持的《水著考有Feel》，將五感遊戲移施到水上進行，MIRROR及ERROR將會在浪花中Show肌。

另外，主打奧運賽事的《奧運有團伙》系列，有《運動有團伙》介紹香港運動員背後的無名英雄，而《仔仔囡囡730》將會改推《奧運版》，一班仔仔囡囡主持，每日直送東京奧運場內場外片段和花絮。至於奧運節目，除了直播開幕禮，由強尼、陳安立、馬啓仁(Keyman）、陳嘉倩及沈殷怡主持的《奧運有得揀》，將會每晚直播熱門項目及總結每天的賽事。