東張西望｜模特兒袁晴晴疑借飲品店騙財 另一股東現身爆大鑊

曾參與《全民造星III》，入行多年的模特兒袁晴晴(Coco)早年投資台式飲品店，更不時接受訪問大談自己的生意經。不過，近日《東張西望》一連兩集報道Coco經營台式飲品店生意有問題，有苦主表示對方經營方法有問題，令其損失25萬。

首集播出苦主陳小姐訪問，她稱與Coco胞弟於今年1月簽約，加盟他們的飲料生意，及後發現台灣品牌已跟Coco中止合作，而Coco過去提供的飲料原材料均有問題，質疑對方借台灣品牌行騙。另一集則請來原本跟Coco合夥的陳紫其(Miki)，對方稱於18年認識Coco，同年年底與Coco及另一大股東一齊投資台式飲品店，並獲得台灣某品牌的香港獨家代理權兩年，三人更曾到當地學沖奶茶。

Miki稱在不知情下，旺角總店於19年3月偷步開張，她指Coco邀請不少記者到旺角店舖採訪，並對外聲稱是自己與弟弟是老闆。Miki稱Coco之後曾向大股東提出退錢給他與Miki，改由自己經營。及至4月，Miki發現店舖大閘鎖被換，於是一度報警求助。Miki又委託律師調查，發現在店舖開張3日後，Coco向公司註冊處申請，辭去Miki與另一位股東董事身份，再委任胞弟做董事，並給予胞弟股份，更把公司的資金轉到Coco與胞弟新開的公司。最後Miki入稟法院，Coco的申請被判無效，然而Miki與另一股東仍未獲得任何賠償。

Coco今日在IG限時動態留言說︰「本人已將事件交由律師處理，稍後會再作回應和交待。」