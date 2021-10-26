林二汶聖誕開騷不設舞台 與樂迷邊唱邊玩集體遊戲

林二汶於年初在紅館舉行個人演唱會後，大感意猶未盡，決定於聖誕佳節移師旺角麥花臣場館舉行一連三場《Sing Dance音樂會》，由平安夜玩到Boxing Day，二汶直言，「既然大家今年聖誕出唔到埠旅行，就梗係睇騷啦！」演唱會以嘉年華作主題，為了拉近與樂迷距離，全場不設舞台，並會邀二汶音樂學院的學生擔任嘉賓，實行與觀眾打成一片，大玩集體遊戲，全程邊玩邊唱。

不分台前幕後

距離上次紅館演唱會不足一年再開騷，她選了麥花臣場館，皆因可與觀眾親密互，她表示所有入場觀眾都是表演的一部分，屆時可能有dress code，二汶表示，「上次紅館演唱會係我人生和事業嘅里程碑，好多回憶和我嘅音樂。今次唔只有我嘅音樂，仲有好多其他嘢，我嘅騷通常都會同觀眾好多互動，今次會有更多，個舞台喺地下，即係入場睇唔到一個升高咗嘅舞台，甚至乎無後台，所謂『台前幕後』都喺晒場館嘅中間，全場係一個大Party。」演唱會門票將於11月8日優先訂票，票價分HK$680和HK$480，其中平安夜晚將延至9時45分開場，其餘兩場如常8時開騷。

39歲生日推新歌《自白的勇氣》

演唱會嘉賓方面，二汶透露：「我即將開辦音樂學校，今次表演嘉賓係我嘅學生，呢班小朋友活潑可愛，有機會參與演出，一定令音樂會更歡樂氣氛。」剛度過39歲生日，二汶除了宣布開騷，將於明天(29日)推出新歌《自白的勇氣》，她表示，「一個人面對自己的時候，往往就是最難堪的時候。很多問題慢慢浮現，大部份都是你不想面對的。就如面對一堆骯髒的碗碟，清水灌進來，一切不堪入目的盡現眼前。讓清水繼續流，清晰一點了，等清水再流多點，骯髒漸漸退了，我們感覺又好一點了。」