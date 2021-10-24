林作下戰書挑戰向佐 豪言撩得起

林作在上月的百萬擂台戰與鍾培生較量，雖然他最後落敗，但贏盡網民讚賞。日前向佐參與《拳力以赴的我們》時，不敵只訓練一個月的大陸歌手肖順堯，向佐除了多次出茅招，更把落敗原因歸咎大會安排不當，指用頭盔比賽削減了他8成功力。大陸網民留言批向佐無品，而有觀看節目的香港網民就笑言林作一定會擊低向佐。

林作知道事件之後，先後在facebook及微博發文表示有意與對方比試，在微博更點名向佐的帳戶，他又指自己與姓向的特別有緣︰「致親愛的向佐先生，我本人和姓向的都特別有緣。我老闆姓向，是你叔叔。我師父姓向，可能是你遠親。我和有錢仔也特別有緣，類似終賠生的，人人都想打我。等開關後，我上來和您較量較量。不戴頭盔，本人將中國古拳法、金蛇纏絲手，好好在祖國發揚光大」。事後林作又喺FB承諾：「擂台上你向左，我就會向右。你同終賠生一樣，捉我唔到。而且今次，我仲會識打番你。」

有網民見到林作公然挑戰向佐大感驚訝，更一齊開啟「花生mode」，留言表示擔心其安危，認為林作嫌命長，「要撩個你惹唔起嘅人」，更有網民認為若然林作勝出，隨時要賠上一對手等。不過，林作始乎無有怕，揚言「只有我打唔過嘅人先算係撩唔起」、「我淨係要買條新褲就即刻打得！」