林嘉欣主演 《美國女孩》入圍東京影展「亞洲未來」單元

由金馬獎大滿貫影后林嘉欣、與金鐘視帝莊凱勛聯合主演的新戲《美國女孩》入圍東京影展「亞洲未來」單元，整個電影台前幕後團隊也為之振奮，監製之後更率領導演、演員，隔空慶賀這個大好消息。

林嘉欣身為電影女主角、在戲中一方面為病所苦，另一方面夾在丈夫與青春叛逆期的女兒中間，其精湛演技獲一致看好！當她知道電影入圍「亞洲未來」時，感到相當興奮。嘉欣說︰「謝謝東京影展！能夠在疫情下持續舉辦影展是非常不容易的事。想說……一但接觸過阮鳳儀導演筆下的宇宙，我們便逃不過這個世界，《美國女孩》能融入大家的生活本質，演繹出許多人都有的類似經驗。希望大家喜歡。」

男主角莊凱勛和林嘉欣在戲中有多場爭執戲份，讓觀眾看到莊凱勛不一樣的演出。這次入圍「東京國際影展」，讓他也覺得與有榮焉：「親情的題材不分地區性，聽到這樣的好消息，真的替導演感到特別的高興，恭喜導演和團隊們，也期待這是一個好的開端，期待我們的作品可以接續這個好運氣，票房也能得到亮眼成績。」