林嘉欣獲法國政府授勳 以流利法文致辭
曾留學法國、對當地文化非常熱衷的林嘉欣，不經不覺擔任法國五月藝術節大使（Le French May）已踏入第八個年頭，嘉欣最近獲法國政府授勳為「Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres」，以表揚她多年來努力宣揚法國藝術，日前由丈夫袁劍偉、還有兩個囡囡陪同下，到法國駐港領事官邸接受授勳。
嘉欣笑言去年四月收到授勳通知時，以為被整蠱，她解釋：「因為封信係由加拿大政府發出，話我獲法國政府授勳，我睇咗封信好多次，仲問我先生『係咪呃人㗎？疫情仲有呢啲騙案？』後來先知，原來我因為喺加拿大出世，法國嗰邊要認證我嘅國籍，所以封信由加拿大寄出。」當知道授勳一事如假包換，嘉欣坦言有一種超現實的感覺，故在授勳當日，除以法文致辭外，更安排兩個囡囡協助法國領事，進行授勳儀式。
授勳儀式完成後，嘉欣更以法文及廣東話致辭，她說：「因為冇得飛，太耐冇去法國，冇機會講，法文大退步，所以我搵咗一個好好嘅法國朋友幫我翻譯致辭內容，我衷心多謝French May團隊，令我過去八年，認識到好多世界頂尖嘅藝術家，我亦多謝屋企人，包容我每年去法國交流，仲有多謝林建岳博士，一直背後支持我，不過佢去咗北京開會嚟唔到見證，佢話返香港會再同我慶祝。今次能夠得到呢個榮耀，我會如常學習，如常生活，亦都會教導囡囡，要努力尋找自己嘅夢想，我一直身體力行做一個榜樣，希望佢哋會知。」
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