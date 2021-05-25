林嘉欣獲法國政府授勳 以流利法文致辭

曾留學法國、對當地文化非常熱衷的林嘉欣， 不經不覺擔任法國五月藝術節大使（Le French May）已踏入第八個年頭，嘉欣最近獲法國政府授勳為「Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres」，以表揚她多年來努力宣揚法國藝術， 日前由丈夫袁劍偉、還有兩個囡囡陪同下， 到法國駐港領事官邸接受授勳。

嘉欣笑言去年四月收到授勳通知時，以為被整蠱，她解釋：「 因為封信係由加拿大政府發出，話我獲法國政府授勳， 我睇咗封信好多次，仲問我先生『係咪呃人㗎？疫情仲有呢啲騙案？ 』後來先知，原來我因為喺加拿大出世，法國嗰邊要認證我嘅國籍， 所以封信由加拿大寄出。」當知道授勳一事如假包換，嘉欣坦言有一種超現實的感覺， 故在授勳當日，除以法文致辭外，更安排兩個囡囡協助法國領事， 進行授勳儀式。

授勳儀式完成後，嘉欣更以法文及廣東話致辭，她說：「 因為冇得飛，太耐冇去法國，冇機會講，法文大退步， 所以我搵咗一個好好嘅法國朋友幫我翻譯致辭內容，我衷心多謝Fr ench May團隊，令我過去八年，認識到好多世界頂尖嘅藝術家， 我亦多謝屋企人，包容我每年去法國交流，仲有多謝林建岳博士， 一直背後支持我，不過佢去咗北京開會嚟唔到見證， 佢話返香港會再同我慶祝。今次能夠得到呢個榮耀，我會如常學習， 如常生活，亦都會教導囡囡，要努力尋找自己嘅夢想， 我一直身體力行做一個榜樣，希望佢哋會知。」