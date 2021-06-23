林嘉欣與美指意見不一 為演活角色重新設計形象

林嘉欣日前應邀出席「香港電影美術學會」舉辦的《開班！電影美術及服裝造型十三課》培訓課程，與香港電影美術學會副會長劉天蘭（Tina）對談，跟學員分享演員和角色造型的關係。

林嘉欣當年初登大銀幕的第一套電影是由許鞍華執導的《男人四十》，憑飾演「胡彩藍」一角奪得「香港電影金像獎」及「金馬獎」的「最佳女配角」及「最佳新演員」。嘉欣回想起當年拍攝時，剛剛從台灣來港，《男人四十》是她的第一部電影，對揣摩角色有一定的難度。她很感激這套電影的美術及服裝指導文念中的幫忙，幫助她投入角色。嘉欣在戲中飾演一名16歲學生，文念中建議她將戲裡服裝造型中經常孭著的紅色書包及畫冊一併帶回家，幫助她熟習角色的日常生活，更容易融入角色。這做法亦影響嘉欣之後拍攝其他電影時，培養了一個習慣：盡量將戲中跟角色有關的一些服裝或物件帶回家，讓她在日常生活中運用和熟習。Tina大讚文念中有心思，對協助新演員很有經驗。

曾用私伙服飾拍攝

及後在電影《百日告別》中，嘉欣飾演「心敏」一角，原來戲中的衣服大部份都是嘉欣的「私伙」。她覺得跟「心敏」有些相似的地方，所以開工時預備了兩個行李箱，內裡全是她日常會穿的衣服，亦會因應不同的劇情、不同的心情而在服裝上配合，貼近角色。遇上類似有自己想法或與服指意見不一致的情况，她會選擇大家一齊以開明的態度商量劇本及角色，希望將角色和故事內容的元素放在造型上，將角色立體化，更幫助演戲。

嘉欣指作為演員，有時不能夠太舒服，正如他跟黃秋生合作《死因無可疑》時，需要戴上巨型白色隱形眼鏡營造弱視效果，每日戴上10多個小時，帶來不適；又為了模仿一拐一拐的行動，她在腳上綁上五磅重的物件去找出行路的節奏，正正就是這些不適不舒服的感覺幫助入戲。

拍《怪物》日花7小時特技化妝

Tina聯想起嘉欣在《怪物》中的特技化妝造型何止不舒服，嘉欣回想當時每天花近7小時做特技化妝，演戲10小時之後卸妝也要花上2小時！原來她飾演的母親角色造型，嘴邊的傷口是她建議添加的，「因為劇情描述我個角色因為精神錯亂而用口開罐頭，從此臉上多咗一道嚇人嘅傷口。」結果成功增加不少恐怖感覺，Tina笑指原來嘉欣是一位出色的造型設計師，邀請她加入「美術學會」！