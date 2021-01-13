林子博完亡妻遺願 偕子女移居英國︰用餘生好好培育他們

林子博早前被拍到與一對仔女現身機場，並有不少親友送行。有指他為了完成亡妻的遺願，於是攜同一對子女到英國展開新生活。當他得知傳媒報道其移民的消息後，他在社交平台發文默認移民︰「要離開一個自己成長嘅地方，要搬離一個充滿回憶嘅家，要放低多年最愛嘅工作，要跟所有好朋友道別，去一個從未踏足嘅地方，原因只有一個：屋企每一個角落，都充斥住太多快樂﹑傷痛嘅畫面﹗為咗一對寶貝子女，我需要繼續走我哋嘅路。我會實踐承諾，用我餘下嘅人生好好培育佢哋成材﹗愛你﹗」

林子博借《陀飛輪》談踏入50感受

子博移居海外其實有跡可尋，他完成馬浚偉投資的舞台劇之後，一直在新城主持節目《Bilibala開大喇叭》，節目日前宣布改由張智軒頂替林子博。他亦曾在社交平台借陳奕迅的歌曲《陀飛輪》，大談踏入50歲的感受，其中他提到「霎眼50，時日無多。是時候用我尚有的時間，多些陪伴子女成長，與其在圈中獻出十吋時和分，也未必換到十吋金？不如用10年時間好好栽培子女，希望他們長大後做任何事也忠於自己。至少，將來也別為了美酒、跑車、相機、金錶而做一個變賣自己靈魂的人。我並不是在時計裏看破一生，而是過去一直任性日拼夜拼，現在該知道做什麼才值得讓自己高興！夢該醒了，是時候做該做的事。」