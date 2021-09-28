林子博移居英國有工開 原來搵喬寶寶搭路

林子博早前攜同一對子女移居英國，並開設YouTube頻道分享在英國的生活。他指抵英一個多月仍未找到屋，因為住酒店的關係，令大女詠渝及細仔卓楠仍未找到學校，引來網民指責他準備不足。

子博從事Marketing工作

日前子博上載最新片段，透露自己找到新工作，他說︰「我喺一間地產公司做Marketing工作，做宣傳同埋教佢哋拍片。我當然會上鏡，佢哋會做直播，我就做主持幫觀眾問問題，亦諗啲問題去問兩位專家，即係老闆，佢哋都係香港人，9歲就過咗嚟。我都覺得幾開心，呢份工唔係過到嚟先搵，我喺香港時一路同呢間公司傾緊，半年前大家已經傾有冇機會合作。」

搵喬寶寶幫手

他表示沒有想過這麼快便工作，但在當地感到「悶悶哋冇咩做」，加上仍未物免到合適的地方居住，因此選擇開工先。然後他拍下首日返工情況，並介紹兩位老闆出場。子博說到︰「之前喺香港見到佢哋拍片，好開心咁，於是膽粗粗經喬寶寶搭路。」他指首次用zoom跟老闆傾計時，已邀請他過來合作，子博笑道︰「visa都未出，人未到已經有份工幾開心，個人都定咗好多。」