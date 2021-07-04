林家棟三部電影出戰海外影展 《手捲煙》獲獎導演陳健朗：創作以香港為本

由影帝林家棟主演、新晉導演陳健朗執導的《手捲煙》，上映第3周越戰越勇，累積票房衝破600萬，更獲得遠東電影節的 新導演獎，向來支持香港電影的林家棟雖未能親身出席影展，也親身到戲院謝票，跟觀眾分享感受。

導演陳健朗憑首次執導長片《手捲煙》，勇奪遠東電影節「White Mulberry」 新導演獎，他多謝林家棟願意零片酬接拍，否則此片大有可能拍不成，他希望能繼續拍好港產片，「根在香港，電影創作也繼續以香港為本，希望讓觀眾感受到港產片的魅力。」他續稱，《手捲煙》片名的字款經特別設計，令首兩字「手捲」煙同時看來像「香港」，背後意思就一枝香港製造的煙，一部香港電影。

《手捲煙》片末有段長達7分鐘的混戰戲，導演以一鏡到底的方式來拍攝，不少觀眾都對大感好奇，陳健朗解釋希望觀眾用第三者角度抽離地去看紛爭，從而感受不一樣與情緒。林家棟補充：「以前大家睇動作戲，慣見一連串跳接鏡頭，依賴剪接來包裝和推進情緒；而戲中一鏡到底，可讓觀眾看到整件事的格局。跳接鏡頭適合呈現動作場面的打鬥招式，但我們那場戲不是著重拳腳動作的花招。」