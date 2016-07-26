林家謙開始憎《一人之境》 姜濤想組新男團TERROR

姜濤、林家謙、柳應廷(Jer)和Tyson Yoshi等，前晚舉行《拉闊音樂會 風火雷電》，完show後4人接受訪問，林家謙稱，因為非常憎唱《一人之境》，因此與姜濤選擇唱未曝光歌曲。他們又稱，有意埋班組新男團「TERROR」。



在演唱會裡，姜濤翻唱隊友Anson Kong、Ian和Anson Lo的作品，他表示一直記掛著MIRROR，「我內心希望同MIRROR企喺呢個舞台，同佢哋一齊唱會覺得開心……」林家謙和Tyson聞言即表示大感失望，「即係唔想同我哋一齊啦，唉……」姜濤急得立即安撫表示，要與他們組成新男團「TERROR」。



林家謙跳舞有驚喜

姜濤與林家謙唱出從未曝光的歌曲《有一種傳說》，林家謙指原本想唱《一人之境》，但自言唱到悶，「我唱過好多次，開始有少少憎呢首歌，就提出不如唱未唱過嘅歌。」原來《有一種傳說》是姜濤未正式出道前，林家謙為他寫的一首歌，不過沒有推出。林家謙昨晚突破地在台上又跳又唱，他自言十分害怕，事前不停苦練。姜濤則稱，「其實我哋彩排時已睇過一次，完全冇評價，因為佢跳舞呢件事就已經好爆。」

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