林德信約「女神」相睇 竟遇史上最大照騙案

依家只要一app在手，真係人人都可以變女神！林德信(Alex)近日應香港臨床腫瘤科學會之邀，拍攝一系列的乳癌教育宣傳片，希望藉著他的魅力，呼籲一眾女性關注乳癌。

片段中，Alex一連約見幾位「女神」相親。然而，出現在面前的「騙徒」手法層出不窮，不但「妹豬變大媽」、「九頭身變肥妹仔」等等，更有違Alex揀女朋友的大原則—愛錫自己身體健康。即使身邊人患上乳癌，她們都持僥倖心態，或自恃年輕，以為自己不會「中招」；即使「中咗」都斷言不用處理，以為乳癌「九死一生」。

Alex和這班相親對象在餐廳遇上多位專科醫生，親自解答一眾女士對乳癌的誤解。Alex在鏡頭後透露，現實的自己同樣較喜歡「健康型」的女士。「雖然自己係男士，但透過短片都獲益良多，會俾宣傳片等屋企人同朋友睇，叫佢哋平時要恆常做自我檢查，有問題嘅時候唔好驚，要即刻睇醫生同治療，我都會喺身邊陪住佢哋。」Alex不但愛錫家人，更流露出暖男的一面！