林柏希的分享愛犬經歷撐領養

曾任新城DJ多年的林柏希(William)，家中有兩隻poodle樂樂及洋洋，一家三口很快樂；可惜，樂樂早前因急病離開，William為此很傷心，他希望透過自己的故事，勉勵大家支持領養，就像他當初領養樂樂一樣，其實很快樂。

撰文：畸豬

William原本有兩隻小狗poodle：「女仔樂樂(啡色)今年11歲，是16年收養回來，由出世至6歲都被無良繁殖場關在籠內，不准行不准動，被迫不斷繁殖生狗BB，之後拿去賣。當時牠被義工救出來，輾轉來到我家。記得牠那時候健康差，有牙周病、小腸氣、白內障等。」經細心照料，樂樂樂身體漸漸好起來，可惜早前因急病離世。

直接表達情感

樂樂的離去令William很傷心，他無奈接受事實，繼續積極生活：「樂樂走了，我會好好照顧洋洋。洋洋今年8歲，是我17年中秋節收養回來。」洋洋同樣是來自繁殖場的狗女，也是不斷被迫生狗BB，「牠性格比較親人，很快就融入我生活，加上樂樂很錫牠，令洋洋變成刁蠻公主。」洋洋每晚都要跟他一起睡，只要有點不如意就會吠及喊。「牠會直接表達情感，之前健康也是一般，但經我及家人照顧，現在好多了，還開始長肉。洋洋最愛黐住我，坐同瞓都會貼住我patpat，好像有安全感一樣。」洋洋外貌上，由初來步到至現在分別好大。「引證愛的力量真的好大，狗狗只要有人愛就會變得很可愛。」

領養不棄養

William常留家陪狗狗，他知道洋洋一生就只有他這個親人。「近來樂樂離開，我覺得洋洋好似悶悶不樂，如果沒有甚麼特別事，我都會留家陪牠。」最後，William想跟大家說：「一，我知道並不是人人都愛毛孩，不要緊，但請大家不愛也不要傷害。二，我希望多些朋友領養毛孩，千萬不要購買，買寵物的背後有很多毛孩受傷，這種傷害是一世。記住，領養不棄養，照顧他們一世。」