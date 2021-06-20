林欣彤放狗受傷 休養近1個月始知膝蓋骨裂

林欣彤在上月落樓放狗時，被愛犬拉倒同傷，更因此震到牙骹傷及韌帶，令她唱不到歌及咬不到東西。早前她更負傷現身《聲夢傳奇》，與文凱婷（Aeren）一齊排練及比賽。

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休息近一個月，林欣彤今日在IG上載X光照片，表示她的膝蓋骨裂。她表示自上次受傷之後，一直未能痊癒，於是決定去做檢查。她寫道︰「可能因為我嘅忍耐能力比較強一點點……所以大家都話應該唔係骨裂嘅如果唔係會痛到點點點……所以一直都冇照任何野，抖咗一星期我就繼續照行照郁照做家務照工作，所以以為骨應該冇事～但真係太想做運動所以琴日先去照一照（因為打算如果照完骨冇事我就去跑步嫁啦～）點知……醫生話高踭鞋都最好唔好著住……盡量休息，唔好做運動住。天啊！！！幾時先好返……我想跑步我想做深蹲我想操腿肌……#輕微骨裂對我來說是小兒科#所以大家不用擔心#重點係我想大家為我集氣快啲好返 #因為我想做運動 #有健全嘅身體係好值得感恩」

圈中好友紛紛留言著她多保重及休息，許廷鏗留言說︰「休養好先可以行得更遠！」吳若希也著她不要再行來行去，好好休息。