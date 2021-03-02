林祉妤最愛與西摩犬看電視

演員陳靜(DaDa)的模特兒好友林祉妤(Trina)，近來忙於電影拍攝。Trina與DaDa同是愛狗之人，家中有16歲的西摩犬德德，Trina最愛與牠一起躺在沙發上看電視。

撰文：畸豬



疫情關係，很多工作都被迫暫停，Trina更多時間陪伴愛犬德德：「德德名副其實是隻老狗，牠一隻眼是藍色，像混血兒，很特別！」德德性格溫馴，懶惰又超愛睡：「牠不愛理人，叫牠的話，牠會故意把頭往別的方向看，很有個性，哈哈。」

出逃跑去馬騮山

Trina稱德德是易主，「德德的前主人有事不再養牠，我不想牠被遺棄，決定把牠帶回家。」指剛帶德德回家時，發生一件大事，「有一次，牠可能太想念舊主人，我一打開門牠便狂奔，我追也追不上。結果我用了很多辦法去找牠，亦在很多網上出文，終於被網友找到，原來牠跑去馬騮山，但牠居然一點都沒有受傷，那次真的嚇死我！」

人狗同是巨蟹座

Trina小時候曾養過兩隻西施，但西施跟德德的性格相反，「牠們超愛搗蛋，又跑又跳，沒有一刻停下來。」與德德的相處很簡單，不用想太多：「我跟德德的感情很好，在家看電視，牠會坐在沙發一齊看，有時我想，牠真的看得懂嗎？」就算Trina睡覺，德德都要硬擠在她身旁一起睡，「牠明明就很大隻，還要擠過來，而且很黏人，如果想親親牠，牠又會擺出一副很不爽的樣子，真的搞不懂。」Trina與德德同是巨蟹座，每年都會一起慶祝生日，很sweet。