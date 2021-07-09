林穎彤母被傳召男妓 Bella︰我只希望佢生活無憂

林穎彤(Bella)在單親家庭長大，小時候曾與母親瞓街、行乞，當年只得10歲的Bella與母親接受訪問時，其母親稱林父在Bella一歲時另結新歡，拋妻棄女，加上患病所以被迫行乞，曾萌輕生念頭。當Bella母親憶述慘況時，不禁流下眼淚，並揚言長大之後會努力賺錢報答媽媽。

疑要錢不遂報復

今日有報道指Bella母親捲入桃色糾紛，並附上露骨對話截圖，以及她與3名嫩男的親密照。在截圖中見到有人提到「我有幾個帥仔，好靚仔二小時X二次X一次都係一千公價，我食鴨多過你食飯呀，傻仔，千五都唔得呀！」、「香港我有3個，分別是20歲、22歲同24歲，二小時X二次，X一次一千元，房租我俾的。」

Bella事後向傳媒表示，這是母親與一名女人的對話，對方得知她與母親的關係下，聲稱欠下卡數，要求對方在金錢上支援，但Bella母親拒絕，對方隨即作出不同的騷擾，現已就事件報警求助。

感慨藝人身份累事

Bella稱其母飽受情緒病及抑鬱症困擾，含辛茹苦獨力湊大她與家姐，「我只希望能盡孝道，令佢生活無憂」，並感慨自己因為藝人身份而為家人帶來不便，「如果我唔係藝人，對方都未必找我媽咪麻煩。」她又稱母親有識朋友的自由，自己從沒有干涉對方的私生活，強調自己不會啞忍任何理由威脅家人。

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