林穎彤：我希望媽媽愉快

單親家庭長大的林穎彤(Bella)，小時曾與母親瞓街、行乞，其母親稱林父在Bella一歲時另結新歡，拋妻棄女。Bella表示長大之後會努力賺錢報答媽媽。昨日有報道指Bella母親捲入桃色糾紛，並附上露骨對話截圖，以及與3名嫩男的親密照。

在截圖中提到「我有幾個帥仔，好靚仔二小時X二次X一次都係一千公價，我食鴨多過你食飯呀，傻仔，千五都唔得呀！」「香港我有3個，分別是20歲、22歲同24歲，二小時X二次，X一次一千元，房租我俾的。」Bella向傳媒表示，這是母親與一名女人的對話，對方得知她與母親的關係，聲稱欠下卡數要求在金錢上支援，Bella母親拒絕，對方隨即作騷擾行動，已向警方求助。

藝人令家人煩惱

Bella稱母親飽受情緒病及抑鬱症困擾：「我只希望能盡孝道，令佢生活無憂。」Bella說，自己的藝人身份令家人帶來不便。「我唔係藝人，對方未必找我媽咪麻煩。」她稱母親有識朋友的自由，從沒有干涉對方的私生活，強調有人威脅其家人，自己絕不會啞忍。



林穎彤：我希望媽媽愉快