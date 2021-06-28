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林鍾一戰｜張致恒盼改變負面形象 同YouTuber大J打擂台
16 小時前
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林鍾一戰張致恒鍾培生林作大J
林鍾一戰｜張致恒盼改變負面形象 同YouTuber大J打擂台
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大J與Steven將於9月18日打擂台。

鍾培生向林作下戰書，百萬擂台戰於9月18日在九展Star Hall舉行。今日大會舉辦記招，除了宣布門票價格外，還介紹當日流程和介紹6場拳賽參賽者。大會司儀介紹第4場參賽者時，竟然是YouTuber大J及負債纍纍的張致恒(Steven)。

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Steven希望藉比賽讓大家看到他的改變。

Steven因有要事在身，未有現身記招，但事前拍下片段。他先多謝大會的邀請，他表示今次參賽是希望可以大家看到他轉變的決心，並透露工作以外的時間便會跑步練氣及練拳。他稱希望可以在限期前減到比賽要求的體重，他承認有點困難，但希望藉此讓大家看到他的改變，強調「呢個比賽對我嚟講好重要！」他很開心可以與大J做對手，揚言會全力以赴，打出最好的成績。

Steven在片尾多謝太太、家人及同事的支持和鼓勵，「冇佢哋支持，我冇呢個勇氣去打呢場比賽。始終都係我第一次上台打拳，無論贏、輸都好，我希望得到大家嘅掌聲和支持。」

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他又多謝太太、家人和同事的支持。

大J表示鍾培生數月前與他接觸，他認為自己從沒接觸過拳擊，所以一度婉拒，最後大會找來「經常去大灣區、出席大灣區生日PARTY嘅人」，於是決定應戰。他表示近排也密密操練及減磅，希望到時可以打出不錯的成績。

 

 

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大J表示見到對手是Steven，於是決定參賽。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/林鍾一戰｜張致恒盼改變負面形象-同youtuer大j打擂台-273710
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