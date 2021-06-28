林鍾一戰｜百萬擂台VVIP票價最高$28800 鍾培生多謝林作媽？

鍾培生與林作的百萬擂台於9月18日在九展Star Hall舉行，大會今日舉行記招，並宣布當日詳情。除了有6場賽事外，大會更設有外套及Tee恤供觀眾或fans購買。早前一直有傳門票價格高達3萬元，大會宣布普通門票售價為$1,280至$2,580；VIP門票則是$4,800至$8,800；VVIP門票售價為$12,800至$28,800，門票將於7月12日公開發售。

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大會逐一介紹每場參賽拳手，而林作與鍾培生將於第6場出現，二人一上台當然是例牌嬲爆爆，之後他們與一眾拳手接受訪問。林作在訪問環節率先發言，表示自己今次與數月前大不同︰「我今日係高姿態出場，我係訓練過，近呢3個月喺拳館受訓，每個星期日都同一位大隻過鍾生、勁過佢嘅人較量，喺呢3個月累積好多實戰經驗，完全唔同佢喺後花園閃下閃下！等同佢兩個月用咗3盒CONDOM一樣，快速累積嗰方面經驗！」他又揚言會打到鍾培生變豬頭。

鍾培生之後接著發言，他除了多謝各位來賓及現場人士外，又多謝不同合作機構，更不忘力sell比賽的精品。他又特別多謝林作媽︰「冇林作媽媽，俾林作打呢件事無法促成到，唔係打開拳嘅人，見到我哋上台打，其實佢哋仲心痛，我哋背後嘅人都擔心過我哋，多謝各位參賽者嘅父母同屋企人。」

他又揚言要替天行道，勢要打爆林作的咀，絕不是隨便說說。他稱近日收到不少家長鼓勵，又指「係人都要贏，仁者無敵，在坐每一個人都要贏！你問我對林作有冇改觀，我都係一樣咁唔鍾意佢，但佢都要贏！因為佢得到拳酬，得到呢個月曝光、IG藍剔、保險團隊，而Steven亦都可以得到佢要嘅嘢，所有觀眾都可以食到花生！」他表示今次希望讓大家看到香港本地製作團隊也可以做到一個國際性賽事，及推動整個拳擊、健身行業。