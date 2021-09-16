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林鍾大戰︱過磅超重3.5公斤 張致恆表示：冇要求修改合約
2 小時前
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張致恆大J林鍾大戰
林鍾大戰︱過磅超重3.5公斤 張致恆表示：冇要求修改合約
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體重73.5公斤，與標準有少少差距。(東星圖片)

「林鍾大戰」將於明天(18/9) 舉行，賽事分六組進行 ，包括《造美人》Kathy對「口罩小姐」Ollie、潘啟情對姚達輝、吳景聰對李鑑任、錢師傑對李耀東、張致恆(Steven )對知名Youtuber大J，以及壓軸林作對鍾培生，今日大會特意安排眾人進行過磅儀式。

除了「林鍾」這個組合火花四濺外。另一場萬眾期待的賽事，則是由Steven對戰大J的70公斤級別賽。早前，大J在網上大爆指Steven 疑減磅失敗要求改賽制及罰錢了事。今日，Steven 現身過磅儀式，體重為73.5公斤，與標準的70公斤仍有少少差距。接受訪問時，Steven表示對於被指減磅失敗，要求大J修改合約，Steven否認表示冇修改過，合約寫幾多就做幾多。至於磅數未達標會否被罰錢？Steven 表示暫時不能透露，提到酬金能否償還債務，Steven 亦無可奉告。

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Steven 超磅，未有透露會否被罰款。(東星圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/林鍾大戰︱過磅超重3-5公斤-張致恆表示：冇要求修改合約-285324
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