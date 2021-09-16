林鍾大戰｜今日「過磅」鍾培生突然咆哮 林作表示擔心對方精神有問題

林作與鍾培生的「百萬擂台戰」明晚將於九展舉行 ，賽事分六組進行 ，今日眾人齊齊現身，在九展進行過磅儀式。狀態大勇的鍾培生賽前磅數為64.8kg；而林作相對較重約72.3kg，但身型已比之前結實。

在大合照的時候，鍾培生突然咆哮，並表示「I'm ready」，而站在旁邊的林作對於突如其來叫聲依然表現淡定。其後林作受訪時表示擔心鍾生精神有問題，並坦言十分輕鬆，有信心於第一回合已經有分曉。

鍾培生昨日忽然在網上表示加碼，林作其後表示：「既然鍾生要出曬口術先可以KO我嘅，咁有錢使得鬼推磨，你PM我，長談。#終賠生」未幾他再謂：「好呀！就接受你加碼，不過100 萬我唔要啦！如果你knock out 唔到我，即刻同我教練李俊亨打返場，橫掂你都講過可以knock out哂全部人😎」鍾培生得知後留言說：「Ok 我準備定張70萬嘅支票！」隨後又表示：「No bullshit let’s go 慳返300,000」網民對他們改來改去感覺好笑。

今早林作出席完個過磅儀式後，再於社交網表示：「你請啲拳證返嚟講嘅賽例完全啱晒我，咁似你打硬我教練Henry。」究竟呢場賽事會係點，聽日就會有分曉。