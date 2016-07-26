林鍾大戰｜向師傅有嘢講！林作狂貼網民留言自high︰我先係贏家

鍾培生與林作的百萬擂台戰昨晚圓滿結束，林作不時攬實鍾培生，跟電影《破壞之王》的橋段似到足，「外賣仔」周星馳也是鎖住「大師兄」林國斌直至比賽完場。最後林作在4個回合沒有倒地，網民隨即上載多張《破壞之王》的劇照留言，亦有人把劇照改圖，由原句「咁都打唔贏佢，大師兄食屎啦！」變為「咁都打唔贏林作，鍾培生食屎啦！」

網民對鍾培生表現感失望

雖然鍾培生勝出比賽，但他也直認未應成功KO林作感到失望，而網民則認為只得半年時間訓練的林作打出如此水準，已經「贏晒」，更有人對鍾培生的表現感到驚訝，留言說︰「無諗過鍾培生係咁廢。」事後林作分享多則指他是勝方的網上留言自high，打上hashtag謂「#林作先係贏家」。另外，他又上載一張自己攬住梳化的照片留言說︰「其實早在2月，我就開始著手準備 #金蛇纏絲手了。不枉我的苦功。」

林作感謝向柏榮師傅

林作表示稍後與向柏榮師傅拍片大談這半年心路歷程同埋戰術部署，沒有忘本的他續說︰「今日醒來，必須要講，網民輿論一面倒都係覺得其實我先係贏家，程度超過晒我想像。只可以話忍咗半年練咗半年，戰略運用成功，全靠師父好嘢！」向師傅留言回覆說︰「多謝你的信任，和你努力的學習，才能將所有事情扭轉，仲有你每天寫的天書。」

向師傅在自己的facebook回應到網民對林作表現的提問，他指林作都練得好辛苦，而他的職責是「教識一個學員安全咁進出擂台」。有網民問到林作是否真的打拳，向師傅說︰「打拳仲未去到！閃避開始學緊。」亦有人指林作「學識點樣輸，比贏境界更高」，向師傅回覆說︰「這就是林作半年的訓練心態。」

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