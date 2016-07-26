林鍾大戰｜張致恆不敵大J 太太︰你已經贏晒

《培生擂台無敵盃WE ARE CHAMPS 2021》第4場賽事由張致恆(Steven)對戰YouTuber大J，期間Steven一度被大J打至跪在地上，事後他指當時失平衡而非被打暈。

二人對戰結果由大J勝出，Steven太太雯雯凌晨出po大讚老公表現優秀，他上載了一張Steven與囝囝玩樂的照片，並留言︰「你係我同兩個仔心目中已經贏晒！一切都唔重要，你嘅改變，真心有心嘅人係會感受到。五個月減咗五十幾磅，每一日見證住你唔食嘢不斷嘅運動，每一日都仲要堅持工作養屋企同埋照顧屋企，其實咁樣已經足夠！冇用心去了解只係睇表面嘅人，根本無需要理會。你話佢唔好我偏偏話佢係最好嘅老公同爸爸！你永遠係兩個仔嘅偶像！」

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Steven賽後幫手湊仔

雯雯在限時動態上載了一碗公仔麵的照片，顯示攝於凌晨3時26分，她寫道︰「比賽完應該係我煮嘢俾你食，依家變咗你煮麵比我食。」而另一張照片就見到Steven餵囝囝飲奶，看來Steven比賽結束後未有休息，而是繼續幫手湊仔，減輕太太負擔。

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