林鍾大戰｜張致恒未達磅數 鍾培生回應： 會以70公斤為標準如期舉行

由鍾培生（Derek）主辦的《培生擂台：無敵盃2021 WE ARE CHAMPS 2021》於9月18日舉行，而焦點賽事除了落在鍾培生及林作身上，另一邊廂，由知名Youtuber大J對陣歌手藝人Steven（張致恆）的賽事亦掀起不少熱話。

大J透露日前收到大會來電，問他可否把合約上的對賽體重調高至75公斤，相信是Steven未能減至合約要求的70公斤。大J亦在社交平台表示收到通知Steven的體力應付不到3分鐘的賽事，要求改為打每回合2分鐘，更表示Steven最後選擇寧加罰款要求減鐘。

前晚，鍾培生在社交網親自回應大J與Steven磅數的問題，表示拳賽會如常進行：「標準為70公斤，3個回合，每個回合2分鐘，如果是但一方不達磅，合約上將會有罰款。」

他再續：「萬一磅數差太遠，罰款都不能彌補的話，由第三方專業拳擊裁判和拳証，以安全理由，調兩位的拳套，例如由14安士調16安士對調等。」賽事還有9天就舉行，大家都非常期待。