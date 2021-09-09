林鍾大戰｜張致恒疑減磅失敗要求對手增磅 大J︰唔會妥協

本月18日舉行的《培生擂台：無敵盃2021 WE ARE CHAMPS 2021》，拳賽重點當然是林作與鍾培生的對戰，但張致恒(Steven)與YouTuber大J的賽事，亦掀起了網民熱話。距離拳賽尚餘8日，大J表示，日前收到大會來電，問他可否把合約上的對賽體重調高。

大J：時間足夠張致恒減磅

大J體重為70公斤，而Steven的體重在拳賽記招當日為81公斤。當時Steven拍下片段稱要減至合約列明的磅數，對他來說非常困難，但他會努力，讓大家看到不一樣的Steven。然而如今大J收到大會查詢可否增磅，他表示︰「根本就係我個對手疏於訓練，就冇將個體重降到70公斤。」他指雙方都有5個半月時間去準備今次賽事，認為這段時間足夠他減磅。

大J表明拒絕配合

大J續說︰「大會問我可唔可以將個體重調高嚟到打，即係佢唔到磅啦！佢唔到磅一來佢要罰錢啦之類等等嘅懲罰係必定會有。但我係絕對唔會妥協為咗配合佢，而提升自己體重。合約寫明70公斤就係70公斤。」有網民留言表示職業拳賽過磅要罰錢，支持大J不要妥協，大J回應︰「當然要賠錢，合約講明打70kg，而家想改75kg即係想賠少D啊？」

相關新聞：

林鍾大戰｜張致恒疑減磅失敗要求對手增磅 大J︰唔會妥協