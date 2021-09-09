林鍾大戰｜張致恒稱捱唔到3分鐘賽事 寧加罰款要求大J減鐘

本月18日舉行的《培生擂台：無敵盃2021 WE ARE CHAMPS 2021》原來焦點賽事落在鍾培生及林作身上，沒料到YouTuber 大J與張致恒(Steven)竟然成為熱話。大J透露日前收到大會來電，問他可否把合約上的對賽體重調高至75公斤，相信是Steven未能減至合約要求的70公斤。沒料到事件再有新進展，大J在社交平台表示收到通知Steven的體力應付不到3分鐘的賽事，要求改為打每回合2分鐘。

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張致恒拒打3分鐘寧退賽

大J在社交平台稱他們的賽家原定每回合3分鐘，昨晚收到大會通知，指賽事改成每回合2分鐘，他獲告之的原因是「張X恆體力怕不能應付3分鐘回合」。大J表示因為合約定明是3分鐘，所以他選擇堅持，沒料到大會轉告︰「對面回應『如果堅持要打3分鐘1回合，會選擇退賽』.... 真係好嘢。」大J有感合約話改就改，絕不可能無條件，於是向Steven給予兩個選擇，一是增加罰款，二是公開拍片同主辦單位、觀眾、他本人道歉，並須解釋為何這麼多改動。

大J隨時被張致恒走數

大J表示Steven最後選擇增加罰款，但有感Steven有欠債前科，他直言「我到時收唔收到，就到時再算。」有網民對Steven的行為大感憤怒，斥他「不知所謂」、「無信用」、「信佢一成都死」、「人格破產」，更有人認為Steven可能最後選擇放飛機，並謂︰「佢連打boxing都咁唔上進，難怪做藝人都咁。」