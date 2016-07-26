林鍾大戰｜後台激咀裕美 林作再向鍾培生挑機

林作用了不足半年時間練習，成功捱到4個回合，未被鍾培生打至倒地送院收場。雖然林作被鍾培生打至額頭、臉及咀部受傷，但他認對自己的表現非常滿意，更在後台與女友激吻。

由於他們的賽事被形容為真人版《破壞之王》，「外賣仔」林作多次在台上攬實「大師兄」鍾培生，他笑這些動作「好似佢倒在我懷裡咁。」，絕對是充分發揮《破壞之王》入面的「金蛇纏絲手」。教練向柏榮稱林作向他表示希望在台上用到「金蛇纏絲手」，於是教他站立鎖人及糾纏動作，令他鎖住鍾培生。

林作認為鍾培生未能成功KO自己，應該非常不順氣，及應該至少給他200萬。他更再次挑釁對方︰「佢KO唔到我，我係佢就條氣唔順，如果再打就送啲補品、中藥俾佢，調理下啲氣息，印堂唔好再發黑！」他又提到鍾培生在過磅當日大叫，令他與師傅笑過不停，其後他更學對方在受訪會場大叫。

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