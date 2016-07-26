林鍾大戰｜林作下線場內直播斷正 鍾培生要求賠千萬

由鍾培生主辦的《培生擂台無敵盃WE ARE CHAMPS 2021》昨晚舉行，不少網民求觀賞鍾培生與林作對戰，可說是想盡辦法。有網民願意課金鍾培生的頻道觀看賽事直播，亦有網民課金之後把頻道轉載至facebook，與大家一齊happy share。場內有觀眾直播賽事，有部份個人社交平台帳戶一度吸引近萬人收看。

由於大會嚴禁現場人士直播，就算有份贊助的平台也不可以直播，現場保安不時走到觀眾席阻止。其中林作下線、曾打腫鍾培生雙眼的阿宗昨日在場內直播而被保安趕走，今日他在IG限時動態表示收到鍾培生的電話，並向他問道︰「28KX800=幾多錢」。相信其意思是有2萬8千人收看阿宗的現場直播，而800即使加入「培生培心」頻道看直播的價錢，阿宗隨時要給予對方$22,400,000。

阿宗在網上表示「隨時俾人告，而呢筆錢係天文數字，我一定賠唔起……因為真係有晒證據，我真係做錯。」並指已做好破產準備，呼籲有份觀看直播的網民可以給予$50或不等的費用以作為「網上門票優惠價」。

網民對阿宗的情況抱住「食花生態度」，笑言「今次輪到你同佢打贏咗就一筆勾銷。」、「你撐鍾生嘅話，佢可能冇所謂，但而家你撐林作嘛」有人留言認為阿宗明知故犯，「唔抵幫」，但對鍾培生的索價表示不合理，著他與對方法庭見。

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