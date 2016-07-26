林鍾大戰｜林作全程捱打兼逃走 鍾培生獲勝

萬眾期待的鍾培生與林作的百萬擂台大戰終於上演，大會先邀請林作出場，之後播出近兩分鐘CG短片為鍾培生造勢，他出場時更有煙火效果，現場司儀多次以「世界第一」去形容鍾培生，足足用了近5分鐘介紹他的威水史。

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林作多次抱緊鍾培生

賽事一開始，鍾培生即時搶攻，連環出拳，林作毫無還擊之力，唯有多次主動抱著對手，每次都要裁判分開他們，才能繼續作賽，之後鍾培生把握機會進攻，一度擊中林作頭部，然而未能KO對方。

林作第三回合搶攻

第二回合，林作不停圍繞擂台逃跑，又多次攬住鍾培生，要裁判分開他倆。在第三回合，鍾培生在鐘聲未響起就已經出拳，順利擊中林作。而今個回合，林作一改作風，反客為主採取主動，有幾次進攻更擊中鍾培生，之不過接近尾聲時，林作出拳已明顯乏力。

最後一個回合開始，林作明顯已疲態盡現，還擊乏力，多次被鍾培生擊中，但總算成功捱足4回合，結果由鍾培生勝出。

林鍾大戰｜林作全程捱打兼逃走 鍾培生獲勝