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林鍾大戰｜林作全程捱打兼逃走 鍾培生獲勝
1 小時前
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林鍾大戰林作鍾培生
林鍾大戰｜林作全程捱打兼逃走 鍾培生獲勝
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林作多次將鍾培生「抱緊處理」。(林俊源攝)

萬眾期待的鍾培生與林作的百萬擂台大戰終於上演，大會先邀請林作出場，之後播出近兩分鐘CG短片為鍾培生造勢，他出場時更有煙火效果，現場司儀多次以「世界第一」去形容鍾培生，足足用了近5分鐘介紹他的威水史。

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鍾培生多次出拳都擊中林作。(林俊源攝)
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林作一度打中鍾培生。(林俊源攝)

林作多次抱緊鍾培生

賽事一開始，鍾培生即時搶攻，連環出拳，林作毫無還擊之力，唯有多次主動抱著對手，每次都要裁判分開他們，才能繼續作賽，之後鍾培生把握機會進攻，一度擊中林作頭部，然而未能KO對方。

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林作不時攬住鍾培生，梁榮忠表示「林作好鍾意交換汗水。」(林俊源攝)
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第4回合，林作出拳乏力，但仍嘗試進攻。(林俊源攝)
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林作面部傷勢明顯。(林俊源攝)

林作第三回合搶攻

第二回合，林作不停圍繞擂台逃跑，又多次攬住鍾培生，要裁判分開他倆。在第三回合，鍾培生在鐘聲未響起就已經出拳，順利擊中林作。而今個回合，林作一改作風，反客為主採取主動，有幾次進攻更擊中鍾培生，之不過接近尾聲時，林作出拳已明顯乏力。

最後一個回合開始，林作明顯已疲態盡現，還擊乏力，多次被鍾培生擊中，但總算成功捱足4回合，結果由鍾培生勝出。

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鍾培生不斷搶攻。(林俊源攝)
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林作事後稱自己也成功擊中鍾培生的鼻子。(林俊源攝)
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鍾培生勝出之後，先後多謝父母、支持者及工作人員。(林俊源攝)
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鍾培生獲勝。(林俊源攝)

林鍾大戰｜林作全程捱打兼逃走 鍾培生獲勝

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/林鍾大戰｜林作全程捱打-鍾培生連還出招勝出-285389
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