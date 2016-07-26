林鍾大戰｜讚鍾培生表現佳 汪明荃：拳賽似綜藝show有驚喜
3 小時前
林鍾大戰｜讚鍾培生表現佳 汪明荃：拳賽似綜藝show有驚喜
林作與鍾培生的百萬擂台大戰昨晚圓滿結束，林作雖全程做running man兼「攬」足四回合，沒有被𣊬間KO，算是輸少當贏。拳賽成為全城焦點，吸引不少觀眾看網上直播，也有不少名人親身捧場，以情侶裝到場的汪明荃和羅家英，賽後在社交平台上載與鍾培生的合照，恭喜他勝出，她留言，「Derek表現好，媽咪Rita可以安心了。」
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汪明荃讚拳賽媲美綜藝騷
昨晚拳賽除了有Kolor、LMF表演，更有尹光即席獻唱，阿姐大讚可媲美綜藝節目：「剛剛睇完鍾培生/林作打擂台，是第一次現場睇拳擊比賽，集歌唱，拳擊新手，至尊級師傅對打、搞笑、大型綜藝性大show，有驚喜。非一般嘅拳賽！」
林鍾大戰｜讚鍾培生表現佳 汪明荃：拳賽似綜藝show有驚喜
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