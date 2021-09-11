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林鍾大戰｜鍾培生加碼挑釁 輸咗俾多100萬林作
3 小時前
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林鍾大戰｜鍾培生加碼挑釁 輸咗俾多100萬林作
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鍾培生今早宣布加碼。

由鍾培生舉辦的《培生擂台：無敵盃2021 WE ARE CHAMPS 2021》還有兩日便舉行。鍾培生多次揚言要「打爆佢(林作)個咀」，他們二人也不時隔空過招。

網民睇好鍾培生K.O.林作

根據合約，鍾培生同意無論賽事結果，均須於賽後向林作支付表演及出賽費用港幣100萬元。今早鍾培生在facebook tag了林作的帳號，留言說︰「林作早晨，有冇興趣加碼如果我K.O.咗你扣30萬出場費，如果K.O.唔到俾多1,000,000你。」不少網民睇好鍾培生可以打低林作，但就反對他再給林作一百萬，寧願他捐予慈善機構。

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鍾培生為了今次拳賽可說是出錢出力。

林作出海提前慶祝

另一方面，今早林作便和裕美及多位友人出海玩樂，林作開直播時便說︰「各位，為慶祝我攞多100萬，今日我出嚟high一high先！我今日帶咗班兄弟出嚟！」離開賽只得兩日，林作依然有心情出海輕鬆，看來他信心十足。

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經過多個月的交戰，有網民笑言他們可能已經互相愛上對方。

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林鍾大戰｜鍾培生加碼挑釁 輸咗俾多100萬林作

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/林鍾大戰｜鍾培生加碼挑釁-輸咗俾多100萬林作-285111
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