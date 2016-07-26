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林鍾大戰｜鍾培生惡鬥林作 大贏家隨時係尹光
35 分前
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林鍾大戰｜鍾培生惡鬥林作 大贏家隨時係尹光
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鍾培生與林作對戰4回合。

由鍾培生舉辦的《培生擂台無敵盃WE ARE CHAMPS 2021》於昨晚圓滿結束，鍾培生與林作合共打4個回合，最後由鍾培生勝出，他亦成功打爆林作個咀，但有網民認為林作在不足半年時間可以捱到4個回合，亦曾成功擊中鍾培生，其實林作已經勝出。

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鍾培生難以令林作瞓低，
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林作在台上稱打爆鍾培生個鼻，的確他曾擊中對方的鼻子。

不過，最令網民意想不到的是鍾培生與林作在台上講完一番致謝辭之後，尹光突然在台下彈出並謂︰「恭喜Derek！我尹光出嚟唱歌！」由於事前鍾培生預告當晚會有Kolor及LMF表演，但未有提及會有尹光出現，所以他的出現令大家非常驚喜。

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有網民認為鍾培生不是想像中厲害，並指整場拳賽只是一場大鬧劇。
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尹光以壓軸表演嘉賓上台，令全場及看直播的觀眾high爆。
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真係全場一齊「YO YO YO」。

尹光踏上擂台與鍾培生搭一搭膊頭兼唱出《黃飛鴻》，鏡頭見到鍾培生亦開心得跳起舞來，但舞姿則非常old school。之後他再唱出《少理阿爸》，可說是全場一齊「high high high」。最好笑的是當尹光唱出「少理阿爸正仆X」時，頻道畫面突轉向台下的鍾培生父母，鍾爸爸當時更把獎盃捧高，相映成趣。網民對尹光的演出非常難忘，可說是搶了兩名主角的風頭。

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鍾培生聽住尹光的歌聲跳舞，舞姿old school。
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跳緊開心舞。
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台上尹光唱「少理阿爸正仆X」，畫面竟然影住台下的鍾培生父母。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/林鍾大戰｜鍾培生惡鬥林作-大贏家隨時係尹光-285390
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