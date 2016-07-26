林鍾大戰｜鍾培生未能KO林作感失望 未來不會再交手

鍾培生於昨日的百萬擂台戰勝出，他更多番預告會「打爆佢(林作)個咀」，他也說到做到。他在台上說到︰「雖然佢係咁向後走，不過佢係有努力去打、有努力去練嘅，我成功打爆佢個嘴，之後都冇乜機會再聯絡，今次係俾個教訓佢，希望佢學識尊重人，唔好再亂講嘢，唔好成日去蝦人蝦女人。」

鍾培生在後台接受訪問稱，對自己不能KO林作有點失望，對方比他想像中有力氣。林作在台上表示打爆他的鼻，鍾培生強調林作一拳也沒有傷到自己。

他指林作雖然是小人，但對方真的有苦練過，可以「攬」足4個回合，尊重他在擂台上的表現，揚言未來不會再跟對方再打。事件擾攘半年，二人不時一齊出席活動，加上今次在擂台交量，鍾培生稱對林作的看法有所改觀，指他是一個聰明人，雙方的恩怨已解決，但不會做朋友，並希望對方經過今次之後得到教訓。鍾培生揚言林作日後重犯，必定第一個出來鬧他。

鍾培生指會按合約的100萬，扣除林作購買的門票等費用後，給予對方。提到林作希望他可以「再接再厲」，日後再給予多一倍出場費，鍾培生斷言拒絕，表示不會再打，認為大家已食夠花生。

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