柳應廷《重生》系列終章估歌名 Edan：七字書名「三隻小豬柳應廷」

MIRROR成員柳應廷(Jer)去年的「物語」系列，今年以《重生》系列作延續， 他昨日在社交平台預告最終章將於明天(13日)推出，承接《狂人日記》和《砂之器》均以書名為歌名的特色，最終章的歌名亦是書名，Jer大賣關子寫道，「《重生》終章is coming，第三部曲歌名~(提示：7個字書名)」。

「忠粉」Edan連環回應估歌名

Jer出po號召估歌名，不只引來「柳柳粉」留言，連隊友亦估埋一份，Jeremy(李駿傑)窩心留言，「柳應廷好mm7」，ERROR的肥仔則搞笑地提出10個字的歌名「哈利波特之鬼妹的考驗」，至於經常與Jer互mean的Edan(呂爵安)亦非常「支持」，他首先在IG限時動態轉載Jer的post，寫道：「@jeremylaous 7字書名新歌，現代數學修訂版is coming！！！」還抵死附上加減乘除的數學符號，接著又在Jer的po連環留言回應，他先後提出「愛麗絲夢遊仙境」、「現代數學修訂版」、「啟思語文新天地」、「三隻小豬柳應廷」，有粉絲見Edan這位「頭號粉絲」不斷估歌名，亦發揮無限創意回應：「柳柳堡與蘋果批」、「呂爵安你好得閒」等，有粉絲見Edan不罷休，抵死問道，「係咪要估到阿Jer肯應你先得？」可惜，至今Edan仍未獲Jer公開回應，慘豬豬。

嘔心瀝血編13個版本

重生二部曲《砂之器》以「說聲對不起讓愛 永久」作結，Jer早前已預告新歌以愛為主題，繼續由合作無間的王雙駿(Carl叔叔)監製和小克填詞，Carl叔叔亦在IG上載編曲的Mixing notes，他留言，「給@frankiehung_fkh 之Mixing notes，實在編得太盡情，有太多訊息在內，好想每一個細節、每一個音符甚至呼吸聲都呈現出來😅 隔著六千里前後三日，終於到了第十三個版本……《重生系列最終章》誕生。」而早前小克亦曾在社交平台上載關正傑的舊作《星》的曲譜，寫著：「關正傑這首歌，都膾炙了足足40年人口了吧？今天舉頭，雖星宿如昔，都應該來個屬於新時代的upgrade版本了吧？」Jer的新歌有兩位音樂人傾力製作，粉絲明天可於中午12時於叱咤先聽為快，歌曲將於下午1時在各大音樂平台上架，至於MV亦繼續由Sheng Wong 和Maggie Leung操刀，但暫仍未公布上架日期。