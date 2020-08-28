格林美歌手Arca 與《肥媽有話兒》原唱Sia出新歌

網絡神曲《肥媽有話兒》原曲《Chandelier》主唱Sia，近日與Arca合作新歌《Born Yesterday》，這是Arca上周專輯《KiCk i》獲《Latin GRAMMY Award》提名「Best Alternative Music Album」(最佳另類音樂專輯)後的首發單曲。

曾被《Time》(時代雜誌) 評爲「打破流行音樂束縛引導者之一」的多元音樂人 Arca，上周Arca 發行了重節奏邪釘説唱單曲《Incendio》後，近日又公布她萬衆期待的最新專輯《KICK ii》 的詳情，率先與樂迷見面的，是與 Sia合作的《Born Yesterday》，曲風承接《Incendio》的妖異氣氛。

Arca的 KiCk系列第二階段正式展開，系列的下一部分將繼續傳她多元性個人樣貌形象。《KICK ii》含有12 首全新曲目，全由Arca製作，據悉參與音樂人包括Cardopusher、Boys Noize、Mica Levi、Jenius Level、Wondagurl、Cubeatz和Sia等，助陣嘉賓夠分量又鼎盛。