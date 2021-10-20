案件明年1月結案陳辭 江若琳︰從今起我會善待自己

江若琳(原名江玲)與前經理人公司寰宇纏繞7年的合約糾紛，所有證人作供完畢，案件於1月21日結案陳辭。江若琳今日在IG上載一張離開法庭的黑白照，她寫道︰「離開呢個地方，就唔好望返轉頭。呢一次我盡左自己最大努力去捍衛自己，人總要咽下一些委屈，擦乾眼淚繼續往前走，沒有人會像一張白紙一樣沒有故事的，但我想說，除了面對生死，其他都只是擦傷而已#連日黎辛苦晒各位傳媒朋友#多謝所有好朋友#多謝我屋企人#多謝我既法律團隊#感激每一位朋友的每一聲加油從今起 我會善待自己 好好生活#無論結果如何至少我努力過」

認為寰宇對藝人欠公平

江若琳前經理人Kelly昨日透過視像作供，她認為寰宇對藝人不公平，成為她辭職的其中一個原因。Kelly稱藝人需支付自己的宣傳照的費用，她認為這些費用理應由公司支付。當時寰宇老闆林小明為挽留她，除了晉升她高級經理外，並承諾會改警，其後藝人的宣傳照費用納入公司開支。

認江若琳曾有輕生念頭

Kelly不同意藝人出鏡透過贊助髮型、化妝、服裝減低成本的說法，認為贊助屬短期性質，並稱高層楊劍標曾著她用贊助商送贈的禮物，作為合作攝影師的工作報酬，該攝影師感覺被侮辱，導致她與對方零兩年交談。對於江若琳於2011年曾有輕生念頭，Kelly表示沒有聽過，但知道江捲入林小明婚姻是非初時曾想過做傻事，又指自己曾向公司相討應如何處理，是否要開記招交代，但林小明、楊劍標認為沒有需要。